Особенные дети из Курска и ЛНР станут участниками фестиваля «Золотая Осень»

28 сентября на территории спортивной школы олимпийского резерва «Белка» и конноспортивного клуба «Белая Дача» в Котельниках Московской области состоится традиционный Фестиваль конного спорта для детей с ограниченными возможностями «Золотая Осень», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В 2024 году спортивное мероприятие пройдёт в 19-й раз. Его посетят около 400 детей из Москвы, Московской области, Челябинска, Рязани, Тольятти, Саратова, Выксы, Казани, Барнаула, Кирова, Мурома и других российских городов. Также фестиваль примет особенных детей из Курска, ЛНР и Республики Беларусь. Для них будут проведены дополнительные тренировки, организована насыщенная экскурсионная программа, проживание и питание.

Участники, которые приезжают на «Золотую осень», имеют разные диагнозы, включая детский церебральный паралич, синдром Дауна, олигофрению, ранний детский аутизм, нарушения опорно-двигательного аппарата, интеллектуальные и психоэмоциональные расстройства. На фестивале выступят как новички, занимающиеся верховой ездой в рамках реабилитационных программ, так и опытные спортсмены, которые серьёзно занимаются конным спортом для людей с ограниченными возможностями. В числе участников — чемпион России по паралимпийской выездке, участник Паралимпийских игр в Токио, воспитанник СШОР «Белка» Владислав Пронский.

Гостями мероприятия станут официальные лица: руководство городского округа Котельники, депутаты Государственной Думы РФ, лидеры общественных организаций, благотворители и меценаты.

В программе праздника: торжественное открытие, выступления участников верхом на лошадях в нескольких уровнях, показательные выступления ведущих спортсменов, различные мастер-классы, работа творческих мастерских и мини-зоопарка, церемония награждения победителей, призёров и участников фестиваля.

Для всех участников и гостей фестиваля организовано питание, анимационная программа, творческие мастер-классы.

По окончании мероприятия состоится конференция всех представителей организаций, занимающихся реабилитационной верховой ездой.

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