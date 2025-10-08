Особенности архетипа русского героя сформулировали на симпозиуме «Создавая будущее»

Многополярный мир не может существовать без широкой и разноплановой линейки персонажей, которые становятся образцами для подражания. Так считают эксперты дискуссии «Контент будущего», организованной Мастерской новых медиа, на втором международном симпозиуме «Создавая будущее», передает пресс-служба организаторов.

Среди основных черт героев российского интернет-пространства настоящего и будущего спикеры выделили жертвенность и борьбу за справедливость.

От персонажей, доминирующих в контенте, зависит укрепление в обществе тех или иных ценностей, мотивация к определенным действиям и модели поведения. Об этом рассказала модератор сессии, основатель Мастерской новых медиа и заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

«Герой — эмоциональный проводник: его история вызывает гордость, надежду и чувство единства. Он ведет нас в будущее. По данным исследования холдинга „Цифровое телевидение“ и Института современных медиа, 67% опрошенных зрителей хотели бы видеть на экранах реального героя. Не вымышленного. Это должен быть положительный, социально активный и патриотически настроенный человек, который действует по правилам и на благо общества, следует из результатов исследования», — отметила она.

Говоря о русском герое, продюсер по документальному контенту ОККО Владимир Тодоровотметил, что архетип русского героя всегда был про жертвенность и борьбу за справедливость, которая иногда бывает выше закона, потому что закон, в отличие от справедливости, может быть несовершенен. Спикер также анонсировал выход нового проекта об одном из образов будущего — «Репортаж 2035».

«В новом проекте мы попытались нарисовать понятный образ будущего, основанный на нескольких ключевых темах: равномерное пространственное освоение страны; строительство инфраструктуры вокруг Северного морского пути; общинность, продвинутый деревенский стиль жизни. И этот же герой, автор репортажей, становится героем псевдодокументального сериала, где ему предначертано вместе с командой спасти мир от ядерной угрозы. И это — наша попытка поговорить про технологическую осознанность», — проанонсировал он.

Генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский подчеркнул, что «Репортаж 2035» создается при поддержке ИРИ. Он также отметил, что осенью этого года ИРИ запустит новый конкурс на создание контента, созданного с помощью искусственного интеллекта.

«Массовым героем становится тот, на ком одномоментно выросло целое поколение. В свое время эти герои были в книгах, потом появился кинематограф, телевидение, герои были там. Сейчас внимание аудитории максимально „расползлось“. Моя гипотеза, что через какое-то время герои поколений будут в играх, коротких видео и мемах. Впереди предстоит нейрореволюция контента», — поделился Гореславский.

Несмотря на появление новых инструментов, таких как нейросети, правила создания контента остаются прежними, считает генеральный директор «VK Видео» Марианна Максимовская.

«Ничего нового с точки зрения драматургии, развития сюжета или характера того же героя не придумано. Инструменты доставки этих историй появляются новые — например, на нашей платформе можно составлять свой плейлист — это, по сути, индивидуальное телевидение. Но основа все та же — у людей запрос на истинность и правдивость», — рассказала она.

Итальянский писатель-фантаст Роберто Квалья подчеркнул, что для строящегося многополярного мира необходимо создание собственной линейки героев, поведение которых подразумевает существование различных концепций и взглядов. Он также отметил, что платформы являются стратегическим аспектом для контента будущего.

«Именно платформы — это та структура, которая будет определять новую реальность. Например, уже сейчас большое количество итальянцев перешли из YouTube на ВК-видео, они используют именно эту платформу, потому что там безопаснее. И вот я лично нашел более 500 интересных видео для себя именно в ВК-видео. Я знаю, что там их, вероятно, не удалят, потому что они могут кому-то не понравиться на YouTube, так как это политический контент», — поделился Квалья.

О том, что научная фантастика и фантастический контент позволяет аудитории заглянуть в будущее, рассказал генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

«Мы все время пытаемся идти через технологии в представлении образа будущего. Но в литературе не так много сюжетов, есть архетипы, которые всегда отзываются у людей. И основная задача в построении образа героя заключается в том, чтобы не отказываться от тех компетенций у креативной среды, которые позволяли этот образ конструировать во все времена», — добавил Табак.

Говоря о научной фантастике и образе будущего, сооснователь SCIFI Fanspace и креативный директор Chengdu Future Light Culture Co., Ltd из Китая Ван Чао подчеркнул, что вдохновляться на создание новых образов можно народным эпосом.

«Если говорить о китайском мире, у нас было много легендарных героев. Новые фантастические герои вышли из наших прошлых историй, которые были в пятитысячной истории Китая. Это люди, которые жили на нашей планете. Когда снимаем кино, мы говорим о них, опираемся на исторические факты», — заключил спикер.

По итогам обсуждения эксперты сформируют методические рекомендации для производителей контента, которые помогут эффективно работать с созданными образами героев.