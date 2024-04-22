Основные работы по созданию столичного парка «Яуза» завершатся в этом году

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Благоустройство парка «Яуза» завершится в Москве в 2024 году

В текущем году специалисты завершат основные работы по созданию столичного парка «Яуза». В прошлые годы были приведены в порядок 13 участков общей площадью более 320 га, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В парке будет создано 5 основных маршрутов: пешеходно-рекреационный, велосипедный, спортивно-беговой, эколого-просветительский и историко-культурный», — написал столичный градоначальник в своем блоге.

Парк «Яуза» является уникальным рекреационным пространством от МКАД до Ростокинского акведука с выходом к Лосиному Острову, Главному ботаническому саду РАН, Сокольникам и ВДНХ. На сегодняшний день это свыше 40 км благоустроенных променадов и транзитных троп.

В рамках реконструкции были обновлены более 90 различных спортплощадок. Именно в парке «Яуза» впервые появилась современная площадка для воркаута в стиле «Русский ниндзя».

Для детей обновили обновили и обустроили более 50 различных игровых площадок с качелями, горками, полосами препятствий и развивающими панелями.

В 2024 году будут приведены в порядок участок вдоль Тенистого проезда и вдоль Сельскохозяйственной улицы. Их общая площадь составляет 30 га.