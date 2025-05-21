Основной этап ОГЭ начался в Москве

В Москве в среду стартовал основной этап ОГЭ, который продлится по 2 июля. В это время экзамены сдадут порядка 120 тыс. девятиклассников, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В городе для школьников организовали 622 пункта, где можно сдать ОГЭ. Результаты экзамена появятся в личном кабинете на mos.ru. Также их можно будет узнать в школе.

В Москве в текущем году реализуется федеральный закон о расширении доступности среднего профессионального образования. Девятиклассники, которые собрались поступать в колледж, могут сдать только 2 экзамена: по русскому языку и математике. Тем, кто переходит в 10-й класс, нужно сдать 4 экзамена: 2 обязательных и 2 выборочных.

В этом году ученики чаще всего предпочитали записываться на экзамен по обществознанию, информатике и английскому языку. Подготовиться к ОГЭ девятиклассники могли с помощью материалов «Московской электронной школы».

Также дети смогут сдать экзамены в дополнительный период ОГЭ. Он пройдет со 2 по 23 сентября.

Ранее Госдума приняла поправку о сдаче ОГЭ по 2 предметам в 3 регионах РФ в 2025 году. Экзамены только по русскому языку и математике будут сдавать девятиклассники из Москвы, Петербурга и Липецкой области.