Основательница центра «Насилию.нет»* Ривина** объявила о его закрытии

Организация, оказывавшая поддержку жертвам семейного насилия «Насилию.нет»*, сообщила о закрытии в связи с присвоением статуса иностранного агента. Соответствующая информация появилась на сайте проекта , а также ее подтвердила основательница центра Анна Ривина**.

«Центр „Насилию.нет“* закрывается. Мы принимаем обращения от пострадавших от домашнего насилия до 30 декабря. Наша последняя просьба — поддержать команду юристов и психологов, которые продолжат работать независимо от нас», — говорится на сайте проекта.

Основательница центра Анна Ривина** сообщила, что благодаря проведенным мероприятиям на домашнее насилие обратили внимание известные личности страны и миллионы граждан по всей России. Она отметила, что в Москве были размещены крупные баннеры для тех, кто испытывает страх идти домой, чтобы сделать проблему более заметной.

Ривина** также отметила уменьшение доступа пострадавшим к помощи, так как все больше людей и сервисов стали отказывать в поддержке. Она выразила опасения, что пространство для работы по предотвращению насилия сокращается, и подчеркнула, что насилие должно быть прекращено.

В июне стало известно, что центр «Насилию.нет»* испытывает финансовые проблемы и вынужден сокращать свою деятельность. Эти трудности начались после того, как центр был признан иностранным агентом в прошлом году.

*Организация признана иноагентом в РФ.

**Физическое лицо, признанное иноагентом в РФ.

