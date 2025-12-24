Основательница телеканала REN-TV Ирена Лесневская скончалась в возрасте 83 лет

основательница и бывший президент телекомпании REN-TV Ирена Лесневская скончалась на 84-м году жизни. О ее смерти сообщила телеведущая Марианна Максимовская.

«Ушла Ирена Стефановна Лесневская. Человек, чьим именем назван канал РЕН, который она когда-то создала. Ирене Стефановне очень многим обязана я лично и мои коллеги по „Неделе“», — написала Максимовская.

Лесневская родилась 30 мая 1942 года в поселке Урлютюб Павлодарской области Казахской ССР. Ее карьера на телевидении началась в 1965 году в Гостелерадио СССР, где она долгие годы работала в детской редакции, а затем стала автором собственных программ о литературе и искусстве. В 1980-е годы Лесневская была редактором знаменитой «Кинопанорамы».

Переломным моментом стал 1991 год, когда она стала соучредителем одной из первых в России независимых телекомпаний — REN-TV. С 1997 по 2005 год она занимала пост президента канала, который под ее руководством стал заметным игроком на медиарынке. В 2005 году основатели продали свои доли, и Лесневская покинула канал. Позже она также была соучредителем, издателем и главным редактором журнала «The New Times».

За свой вклад в культуру она была удостоена ордена Почетного легиона и являлась академиком Российской академии кинематографических искусств «Ника».

