Основатель Telegram остался без аккаунта

Причины удаления профиля создателя мессенджера не сообщаются.

При этом официальные каналы Дурова на русском (@durov) и английском (@durov_en) языках продолжают работать в штатном режиме. Напомним, что именно через эти каналы предприниматель обычно общается с публикой и делится новостями о платформе.

Последний пост в личном аккаунте Дурова датирован 4 августа — именно тогда он сообщил о получении синей галочки. Сейчас при попытке открыть его профиль (@pavel) система показывает сообщение об ошибке.