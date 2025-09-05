Основатель «Проекта»* регулярно информировал грантодателей о деятельности редакции

Основатель «Проекта»* Роман Баданин** предоставлял зарубежным спонсорам детальные отчеты о публикациях, аудитории и составе редакции, несмотря на публичные заявления об отсутствии KPI перед грантодателями, сообщает RT .

Документы, оказавшиеся в распоряжении RT, свидетельствуют о том, что Роман Баданин**, основатель «Проекта»*, регулярно направлял зарубежным спонсорам подробные отчеты о деятельности редакции. В этих отчетах содержалась информация о подготовленных материалах, данных по аудитории и составе команды.

В частности, в отчете Project Media, INC* за 2019 год Баданин сообщил о численности сотрудников и приложил фотографию коллектива в рабочем кабинете. Изученные документы подтверждают, что грантодатели получали полную информацию о контенте, опубликованном за отчетный период.

Ранее, в 2021 году, RT опубликовал расследование, в котором были представлены документы о получении Баданиным** средств от американских и европейских фондов NED*** и EED***. Эти организации требовали от «Проекта»* детальных отчетов об эффективности публикаций.

* Организация признана нежелательной в РФ. СМИ, признанное иноагентом.

** Физлица, признанные иноагентами.

*** Организации, признанные нежелательными в РФ.