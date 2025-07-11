Основатель Bitzlato Легкодымов попросил Трампа о помиловании

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал, что российский инженер и основатель криптоплатформы Bitzlato Анатолий Легкодымов, находящийся под стражей в США, обратился к американскому президенту Дональду Трампу с просьбой о помиловании из-за угрозы экстрадиции во Францию, сообщает RT .

Мельников пояснил, что Легкодымова побудили обратиться к Трампу продолжающиеся попытки французских властей добиться его экстрадиции. Во Франции против Легкодымова возбуждено уголовное дело, по которому ему грозит до 20 лет лишения свободы. Правозащитник отметил, что дело со стороны Франции нарушает нормы международного права, так как по одним и тем же обвинениям нельзя судить дважды.

Мельников также подчеркнул, что позиция властей США по отношению к криптовалютам меняется,и фигуранты схожих дел уже были помилованы. По его мнению, у Легкодымова появился шанс на справедливое рассмотрение дела.

«Анатолий – не преступник, он оказался в центре политической кампании против крипторынка и российских программистов», — заявил Мельников.

В январе 2023 года Легкодымова арестовали в США по обвинению в отмывании средств через Bitzlato на сумму около 700 млн долларов. В декабре 2023 года он признал себя виновным. По данным администраторов сервиса, клиентам удалось вернуть до 60% активов. Российское посольство следит за ситуацией с возможной экстрадицией Легкодымова из США.