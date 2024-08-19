Основам тактической медицины обучили дружинников Подольска

⁣⁣Центр специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» совместно с представителями управления безопасности администрации городского округа провел вводное занятие по тактической медицине с народными дружинниками муниципалитета. Они выходят в усиление правоохранительным органам для поддержания охраны общественного порядка, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Участникам рассказали об особенностях тактической медицины, зонах опасности и правилах оказания помощи в них. Раскрыли алгоритмы оказания помощи раненым;. Показали, как останавливать кровотечения путëм наложения жгута, накладывать повязки на раны и эвакуировать раненого.

⁣⁣Подобные занятия будут продолжаться и далее. Следить за порядком правоохранителям помогают народные дружины «Атаманская сотня» и «Кузнечики». Власти разрабатывают меры поддержки и поощрения людей, которые не жалеют своего личного времени для родного округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.