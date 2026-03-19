Основам компьютерной грамотности научат представителей мудрого возраста в микрорайоне Львовский

Территориальное отделение клуба «Активное долголетие» по микрорайону Львовский Подольска приглашает женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет на встречу «Основы компьютерной грамотности». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

В рамках цикла лекций по компьютерной грамотности студенты подольского вуза научат долголетов разбираться в технических новинках, а также безопасности в цифровом мире.

Будущие IT‑специалисты выступят в роли наставников для пожилых слушателей и познакомят их с базовыми навыками. На занятии долголеты смогут освоить работу с популярными мессенджерами, использовать портал «Госуслуги», искать информацию в интернете.

Мероприятие — часть постоянной программы клуба «Активное долголетие» по цифровой адаптации пожилых людей. Ее цель — помочь старшему поколению стать более самостоятельными и уверенно ориентироваться в современном информационном пространстве.

Мероприятие пройдет 19 марта в 16:00. по адресу: Подольск, мкр. Львовский, ул. Горького, 5, ДК «Металлург». 18+

Записаться в клуб «Активное долголетие» могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

Подробнее на сайте или по телефонам: 8 (4967) 54-28-35, 8 (964) 724-12-65.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.