Оскорбивший русских комик Идрак Мирзализаде лишился бизнеса в России

Федеральная налоговая служба закрыла ИП стендап-комика Идрака Мирзализаде. Он больше не может вести деятельность в России, сообщает Mash .

У Мирзализаде накопились серьезные долги. Счета комика в трех российских банках арестовали. Более того, в России он признан пожизненно нежелательной персоной.

Еще в 2021 году прокуратура возбудила административное дело в отношении Мирзализаде. Правоохранители выяснили, что комик публично оскорбил русский народ во время одного из своих выступлений. Тогда он получил 10 суток ареста.

Мирзализаде много раз пытался оспорить решение суда, но постоянно получал отказ. Сам стендапер родился в Азербайджане.