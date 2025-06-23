«Оскорбительный рисунок»: «Сорок сороков» заставили убрать граффити с монахиней

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Активисты заставили владельца «Газели» закрасить граффити с монахиней в тату

Активисты правозащитного центра «Сорок сороков» заставили владельца «Газели» закрасить граффити на автомобиле с изображением монахини в татуировках. Мужчина убрал рисунок менее чем за сутки, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

21 июня сторонница движения обратила внимание на автомобиль марки «Газель» на трассе Москва — Ярославль «с оскорбительным образом монахини».

На опубликованном снимке видно, как по трассе едет «Газель» с крупным граффити с изображением монахини с большим количеством татуировок.

«Чтобы не портить жизнь водителю, отцу двоих детей, за необдуманный поступок, вежливо попросили его удалить принт в течение 24 часов, на что он культурно согласился», — заявили в правозащитном центре.

Мужчина закрасил граффити за 20 часов и отправил активистам фото автомобиля без оскорбительного рисунка.