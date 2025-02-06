«Оскар для фотографов» получила жительница Арзамаса

Светлана Шмелева из Арзамаса была удостоена «Оскара для фотографов» — фотопремии Russian Photo Awards – 2024. Седьмая церемония награждения главной всероссийской премией в области фотографии состоялась в Санкт-Петербурге 30 января, сообщает pravda-nn.ru .

В конкурсе участвовали свыше 11,9 тысячи работ, представленных в 30 номинациях. Работы оценивали 60 известных фотографов-экспертов.

Шмелева выделилась в категории «Материнство» с фотографией «Двойняшки». На изображении мама обнимает двоих новорожденных. Это дочери подруги фотографа — Евгении, которая является матерью четырех девочек.

«Мне очень хотелось поснимать беременность двойней, и мы планировали творческую съемку. Но, к сожалению, мы не успели, потому что малышки попросились на свет раньше запланированного времени. Но это не остановило мой порыв, и я приехала, как только это стало возможным, в июне 2024 года», — рассказала Шмелева.

Фотограф отметила, что стремилась отразить материнство в его естественном проявлении, подчеркнуть изменения, происходящие с женским телом. Ей хотелось показать, что мамы могут быть усталыми, и это совершенно нормально.

Шмелева была поражена новостью о своей победе, так как участвует в конкурсе уже третий год и впервые вошла в топ-100.

Это было волнительно, призналась фотограф. Она всегда следовала девизу: «Никогда не сдавайся!»

Шмелева увлекается фотографией пять лет, а первые шаги на этом творческом пути она сделала после появления на свет своего второго ребенка. Ей очень нравится снимать именно семейные истории и материнство.