Ошибка в брошюрах: в РАНХиГСе перепутали порядок цветов российского флага

В РАНХиГСе раздали брошюры с ошибкой в российском флаге

В Институте государственной службы РАНХиГС перед праздничным концертом «Служить России», приуроченным ко Дню защитника Отечества, раздали брошюры с грубой ошибкой, сообщает Baza .

На мероприятии были студенты и приглашенные гости, среди которых курсанты и офицеры. Им раздали листовки с описанием концерта.

При этом в изображении российского флага на брошюрах оказался перепутан порядок цветов. После белой полосы нарисована красная и затем синяя.

Студенты предположили, что у дизайнера не задался день и он допустил ошибку.

