Осетровая ферма заработала в округе Луховицы при поддержке Минсельхоза РФ

В округе Луховицы заработало новое аграрное производство — открылся цех по разведению и выращиванию осетра. Воплотить этот проект в жизнь фермеру Алексею Кожекину помогло участие в грантовом конкурсе «Агростартап» Министерства сельского хозяйства России. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Он приобрел заброшенное здание в деревне Круглово. Здесь Алексей сначала хотел сделать кролиководческую ферму, затем думал о выращивании креветок и раков. В итоге остановился на осетре.

Пока что на акваферме налажена одна линия из 9 бассейнов. В 4 из них уже выпущено 6 тыс. мальков.

«Если сложится, то уже в ноябре будет навеска в 1,1-1,2кг. Помимо этого, планируется еще зарыбление, в том числе товарной рыбой для последующего быстрого выращивания и выхода на рынок уже в ближайшие 2 месяца. По вкусовым качествам каждый выбирает для себя. Но я, попробовав один раз осетра, понял, что вкуснее рыбы не ел», — говорит глава КФХ «Луховицкая акваферма» Алексей Кожекин.

Как подчеркивает аграрий, выращивать осетров — тяжелая задача. Чтобы рыба жила и росла, требуется сложная система циркуляции и очистки воды. На покупку оборудования и ушел федеральный грант.

«Прелесть этой системы в том, что она является замкнутой, то есть та же вода, которая проходит через бассейны, она очищается и возвращается обратно. Подпитка свежей водой происходит до 10% ежесуточно для поддержания химии. Проточность рыбе не нужна. За счет подачи воды через насосы создается небольшое течение, против которого рыба плывет. В отличие от форели это течение не должно быть сильным. Рыба не пытается с ним бороться. То есть создаются условия максимально приближенные к ее среде проживания», — отметил Алексей Кожекин.

В будущем глава КФХ планирует создать на акваферме условия для разведения и выращивания мальков, чтобы был полный цикл.

«Каждый новый процесс влечет определенные сложности. Для выращивания маточного поголовья требуются специальное оборудование и бассейны, поддержание определенной температуры, при которой для рыбы имитируются условия реальной среды — понижение температуры, постепенный выход на теплую погоду. Это можно делать, но позже. Пока первостепенная задача — подращивание с малька до товарной навески», — сказал рыбовод.

Открытие аквафермы посетил глава округа Сергей Тимохин. Он остался доволен тем, как реализуется проект, и отметил, что такое производство поспособствует укреплению статуса Луховиц, как аграрной столицы Подмосковья.

«Пока мы здесь видим только 9 бассейнов, но до конца года планируется 27. Уже сразу будет и малек, и товарная рыба. У нас такого масштабного производства не было, тем более осетровых пород. Это хороший бизнес. Мы поговорили — человек только открылся, а проблем с реализацией нет, уже есть заказы. Предприятие движется вперед. Мы уже помогли с получением грантовой поддержки, так что и дальше поддержим команду аквафермы в преодолении сложностей», — подчеркнул Сергей Тимохин.

Также на акваферме планируют наладить переработку осетра с выпуском продукции в виде горячего и холодного копчения, стейков, филе и суповых наборов.

Алексей Кожекин — не единственный фермер в Луховицах, который получил грант «Агростартапа». Ранее такая поддержка оказывалась местным сельхозпроизводителям для запуска проектов по круглогодичному выращиванию ягод, созданию яблоневого сада и на другие инициативы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.