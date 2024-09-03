Осенняя сессия Мособлдумы откроется 5 сентября

«В первую очередь мы планируем рассмотреть законопроект об увеличении ежемесячных доплат нашим пенсионерам. Сейчас мы доплачиваем до 18 тысяч рублей. Планируется же, что если пенсия будет составлять меньше 20 тыс. рублей, то мы будем доплачивать до этой суммы», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Мера затронет неработающих одиноко проживающих пенсионеров старше 65 лет.

«Поддержка нашим пожилым жителям всегда остается одним из приоритетов законодательной работы Думы в социальной сфере», — подчеркнул Брынцалов.

Еще один законопроект планируется рассмотреть в третьем, окончательном чтении — о поддержке молодых педагогов, которые отправились защищать нашу Родину в зону СВО. Вернувшись с фронта, они не потеряют статус «молодого специалиста» и, соответственно, положенные меры поддержки.

«Если говорить в целом о нашей работе в осенней сессии, то приоритетами остается, в первую очередь, поддержка наших отважных героев, участвующих в СВО, и их семей», — сказал парламентарий.

Брынцалов отметил, что летом велась активная подготовка к осенней сессии. Было получено много обращений, просьб. Все собранные наказы станут главным ориентиром для дальнейшей работы.

Спикер Мособлдумы подчеркнул, что в первую очередь наказы жителей будут отражены в бюджете региона.

Кроме того, по его словам, депутаты также продолжат оказывать всестороннюю помощь жителям приграничных регионов, которые были вынуждены покинуть свои дома.

«Депутаты навещают и оказывают адресную помощь тем, кто сейчас проживает в подмосковных пунктах временного размещения. Регулярно собирают и отправляют гуманитарную помощь. Так, например, летом мы провели форум „100% креатив“, участники которого собрали более 600 тыс. рублей и порядка 3 тонн гумгруза. Работа в этом направлении будет продолжена», — сказал Брынцалов.

Заседание Мособлдумы состоится 5 сентября в 14:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.