Осенний субботник проведут в округе Долгопрудный 14 сентября

Сбор состоится в 10:00 на улице Железнодорожная (координаты: 55.968001, 37.504104). Все участники субботника получат перчатки и мешки.

«Мы будем убирать мусор вокруг пруда и на дорожках. Его много, особенно со стороны железной дороги, — пассажиры бросают, спеша на станцию, — рассказала заведующая отделом по работе в микрорайонах Шереметьевский, Павельцево и Хлебниково управления делами администрации г. о. Долгопрудный Мария Санакова. — Также просим жителей навести порядок на прилегающих территориях своих домов и организаций. Давайте проведем этот день с пользой для микрорайона — сделаем его чище и уютнее!»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.