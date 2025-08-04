Осенью в Псковской области пройдет семинар для экспертов в сфере молодежной политики

В рамках реализации федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» с 25 по 28 сентября в городе Печоры Псковской области, на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря состоится образовательный семинар для специалистов в сфере государственной молодежной политики, сообщает пресс-служба Росмолодежи.

Семинар проводится с целью организации системы совершенствования подготовки специалистов, направленной на эффективное планирование, организацию и реализацию проектов в сфере государственной молодежной политики.

Организатор мероприятия — ФГБУ «Роспатриотцентр».

Семинар будет проводиться в очном и дистанционном форматах, участие в нем смогут принять граждане РФ, возраст которых на момент подачи заявки составит от 18 лет и до 35 лет (включительно), имеющие опыт работы в сфере реализации государственной молодежной политики от трех лет.

Количество участников семинара — не менее 1000 человек, из них: 300 — участники очной программы и не менее 700 — участники просветительской программы в дистанционном формате.

Для участия в семинаре необходимо подать заявку до 18 августа 2025 года включительно в системе ФГАИС «Молодежь России» myrosmol.ru/events/6b50d087-27ce-4ceb-bbd4-f9240836ba18.

Расходы, связанные с проживанием и питанием участников, осуществляются за счет принимающей стороны. Транспортные расходы, в том числе проезд участников к месту проведения семинара и обратно — за счет направляющей стороны.