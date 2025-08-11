Осень в центре России теплеет быстрее других сезонов

Климатологи фиксируют рост осенней температуры на 3°C за 50 лет

Осень в центральной части европейской России демонстрирует наиболее интенсивное потепление среди всех сезонов. Как сообщил РИА Новости климатолог Алексей Кокорин (фонд «Природа и люди»), за последние полвека средняя температура осенних месяцев здесь выросла на 3°C — значительно больше, чем весенние (+2°C) и летние (+2,5°C) показатели.

По данным экспертов, сезонные сдвиги: осень теперь плавно переходит в зиму. Сокращение ледового покрова влияет на воздушные потоки. Учащение аномальных явлений в ближайшие 20 лет.

Специалист пояснил, что потепление связано с изменением арктических воздушных масс. Минимум льда теперь наблюдается во второй половине сентября, что корректирует традиционные климатические циклы. Эти трансформации особенно заметны в центральных регионах, тогда как в масштабах всей страны осеннее потепление оценивается в 2°C.

Кокорин подчеркивает невозможность точных сезонных прогнозов, но указывает на устойчивую тенденцию к увеличению частоты аномальных погодных явлений в осенний период.