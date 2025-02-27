В Общественной палате рассказали об «избыточности» ОСАГО

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ОСАГО не будут проверять при регистрации автомобиля с 1 марта

ОСАГО не потребуется при регистрации автомобиля с 1 марта из-за «избыточности процедуры», сообщает ТАСС .

«Это действительно уже абсолютно бесполезная процедура, учитывая, что можно полис на один день приобрести», — заявил в беседе с агентством член Общественной палаты РФ Александр Холодов.

Ранее в России были введены изменения в правилах государственной регистрации автомобилей.

О том, что еще изменится в России с 1 марта, рассказывается в материале РИАМО.