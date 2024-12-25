Осадки и около 0 градусов ожидаются в Московском регионе в среду
В Подмосковье и Москве в среду пройдут небольшие осадки, температура будет минус 1 — плюс 1 градус, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде прогнозируется гололедица.
Скорость ветра переменных направлений не превысит 7 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм рт. ст.
Предстоящей ночью столбики термометров покажут минус 4 — минус 2 градуса, днем 26 декабря — от минус 2 до 0. Будет преимущественно без осадков, сохранится гололедица.