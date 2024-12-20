Осадки и до +3 градусов ожидаются в Московском регионе в пятницу

В Подмосковье и Москве в пятницу пройдут небольшие осадки, температура может подняться до плюс 3 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

На погоду влияет теплый сектор атлантического циклона. Ожидается облачность, утром местами туман. В столице столбики термометров покажут плюс 1 — плюс 3 градуса, в Подмосковье — от минус 1 до плюс 3.

Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 738 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха прогнозируется в районе 80%.

Погода в регионе в пятницу будет дискомфортная, влажно-прохладная. На это повлияют выраженные перепады температуры: в последние дни были морозы, а сейчас столбики термометров поднялись до минус 1 — плюс 1 градуса, которые ощущаются как минус 5. Подобная погода провоцирует рост ОРВИ и простуд.