Ортопед заявил, что правильная зимняя обувь должна обладать 3 свойствами

«Холодная погода оказывает значительное влияние на здоровье ног, так как низкие температуры, влажность, снег и лед могут привести к различным проблемам, начиная от обморожений и заканчивая заболеваниями суставов и кожными проблемами. Важно выбирать обувь, которая обеспечит должную защиту и комфорт в таких условиях. Правильная зимняя обувь должна быть теплоизоляционной, водоотталкивающей и дышащей», — сказал Малыхин.

Он добавил, что не менее важным является использование качественного утеплителя, который не позволит ногам переохлаждаться и сохранит тепло.

«Для обеспечения максимальной защиты от холода стоит выбирать обувь с подкладкой из натуральных утеплителей, таких как мех, или синтетических материалов. Также важна ткань, из которой изготовлен верх обуви: она должна быть водоотталкивающей и дышащей. Толщина подошвы также играет важную роль в сохранении тепла, так как она служит изоляцией между ногами и холодной поверхностью», — рассказал ортопед.

Малыхин отметил, что обувь с толстой и прочной подошвой улучшает сцепление с поверхностью, что особенно важно на скользких или обледенелых участках.