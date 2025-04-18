Орнитологи просят жителей Подмосковья не беспокоить птиц в период гнездования

С наступлением весны, периода размножения птиц, министерство экологии и природопользования Московской области обращается к жителям региона с просьбой соблюдать правила поведения вблизи мест обитания пернатых, чтобы не нарушить их естественный жизненный цикл и способствовать сохранению биоразнообразия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Период гнездования птиц в Подмосковье длится в среднем с апреля по июль. Некоторые виды, например хищные птицы, приступают к гнездованию раньше. В течение всего этого периода, когда птицы заняты строительством гнезд, высиживанием яиц и выкармливанием птенцов, они особенно уязвимы и нуждаются в нашей заботе.

Позаботиться о благополучии птиц можно, соблюдая следующие простые правила: избегать громких звуков, не использовать шумную технику в лесу, выгуливать собак на поводке в лесопарковых зонах (важно помнить о гнездах водоплавающих и наземных птиц в густой растительности) и не трогать выпавших из гнезд птенцов (слетков), которые таким образом впервые расправляют крылья и обычно находятся под присмотром своих родителей.

Любые действия, приводящие к гибели или изъятию редких птиц, их птенцов или яиц из естественной среды обитания, а также к уничтожению гнезд пернатых, влекут за собой административную ответственность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.