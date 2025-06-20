Орнитологи подтвердили прибавление в семействе подмосковных птиц

Полярная чайка Larus glaucoides пополнила список видов птиц, обитающих в Московской области. Такой вывод содержится в публикации Русского орнитологического журнала, где приведены результаты многолетних наблюдений. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Как следует из публикации, впервые встреча чайки, очень похожей на полярную, произошла в Бисеровском рыбхозе. Орнитологам удалось сделать два снимка одной светлой чайки в первом зимнем наряде. В полете чайка выглядела узкокрылой, с заостренными концами крыльев.

Две повторные встречи также произошли в Бисеровском рыбхозе. Условия наблюдения позволили хорошо рассмотреть птицу, особенно с близкого расстояния, без бликов и артефактов, практически все детали окраски были видны. Во время наблюдения она была определена как полярная чайка второго календарного года, линяющая во второй зимний наряд. Регистрация полярной чайки принята Фаунистической комиссией Мензбировского орнитологического общества.

«Ученым еще предстоит узнать, каковы причины того, что северный вид обосновался в Подмосковье. Возможно, расширение ареала — признак климатических изменений. Но в любом случае мы рады, что в семействе подмосковных птиц появилось пополнение», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Полярная чайка гнездится, в основном, на островах Канадского арктического архипелага, в Гренландии, единичные случаи гнездования отмечены на Новой Земле. На кочевках изредка встречается на северных побережьях Европейской России, вглубь материка до последних лет не залетала.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.