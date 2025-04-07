Оркестр народных инструментов из Дзержинского взял Гран-При на Всероссийском конкурсе в Тюмени

Стали известны итоги V Всероссийского фестиваля-конкурса детского, юношеского и взрослого творчества «Альянс талантов — Бриллианты искусств», который проходил в Тюмени. Более 500 участников выступили на конкурсе очно, в онлайн-формате приняли участие более 150 представителей из шести субъектов России, сообщила пресс-служба администрации городского округа Дзержинский.

Подмосковный город Дзержинский представляли учащиеся МБУДО «Детская музыкальная школа». Ребята проявили свои творческие способности, хорошую подготовку и стали победителями конкурса.

Гран-При V Всероссийского фестиваля-конкурса детского, юношеского и взрослого творчества «Альянс талантов — Бриллианты искусств» в номинации «Инструментальное искусство: народное» завоевал Оркестр народных инструментов, преподаватель Низов Дмитрий Николаевич. Лауреатом первой степени в номинации «Вокальное искусство: хоровое» стал Академический хор, преподаватель Загранцова Жанна Анатольевна, концертмейстер Воронцова Елена Викторовна. Ученица педагога ДМШ Горбуновой Ольги Олеговны Ксения У. виртуозно исполнила на конкурсе «Вальс» Сергея Прокофьева и стала лауреатом 1 степени в номинации «Инструментальное искусство: классическое».

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