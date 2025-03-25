Оригинальный и красивый: как будет выглядеть памятник бойцам СВО в Петербурге

сегодня в 16:07

В Санкт-Петербурге установят памятник участникам СВО — ростовую фигуру военного с ребенком на руках. Скульптура будет стоять на шаре из керамических плит, рассказал спикер городского Заксобрания Александр Бельский в своем Telegram-канале .

«В Петербурге прославят военнослужащих, освобождающих территории новых регионов в ходе СВО», — написал председатель парламента города.

Руководителем работы станет художница и член партии «Единая Россия» Валерия Лошак. Она является автором единственного в России проекта по созданию коллективной монументальной живописи и скульптуры «Рисуем вместе», рассказал Бельский.

По словам спикера Законодательного собрания, жители Северной столицы смогут поучаствовать в изготовлении бутонов для пьедестала. С 31 марта творческая группа будет каждую неделю выезжать в разные районы города.

Памятник хотят презентовать на конференции регионального отделения «Единой России».