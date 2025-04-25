Организации Шатуры приводят в порядок территории возле памятных мест

На субботник возле мемориального комплекса «Памятник‑обелиск воинам‑шатурянам, погибшим в Великой Отечественной войне советского народа 1941–1945 годов» в Шатуре на проспекте Ильича вышли представители одной из крупнейших энергосбытовых компаний. Одиннадцать человек подметали дорожки, собирали опавшие ветки, листву и мусор, косили газон, сообщила пресс-служба администрации городского округа

По словам представителей АО «Мосэнергосбыт», на территориях, где присутствует их компания, они всегда стараются вносить посильный вклад в сохранение значимых объектов округа.

«В уборке был задействован молодежный актив компании. Субботник провели в рамках проекта «Энергия чистоты». Порядок на аллее будет приятен жителям Шатуры. Подобные акции помогают сохранять память о героях Великой Отечественной войны, привлекать к труду молодежь, воспитывать патриотов», — отметил представитель АО «Мосэнергосбыт» Ратмир Романов.

Российская энергосбытовая компания принимает постоянное участие в реконструкции памятников на территории муниципалитета. Ранее руководством были выделены средства на реконструкцию мемориального комплекса у Вечного огня в г. Шатуре. В этом году организация участвует в восстановлении памятника в с. Кривандино. К осени здесь должны будут завершить все работы, и состоится торжественное открытие, приуроченное к юбилею Великой Победы.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача – продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», - сказал губернатор.