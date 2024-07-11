Организации Подмосковья приглашают на конкурс лучших практик BRICS Solution Awards

В рамках года председательства России в БРИКС автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с платформой «Национальной технологической инициативы» и торгово-промышленной палатой Российской Федерации проводит международный конкурс лучших практик «BRICS Solutions Awards», сообщает пресс-служба организаторов.

Впервые конкурс проведен по инициативе Агентства в 2020 году под эгидой председательства России в объединении БРИКС. Успешный опыт проведения позволил сделать Конкурс одним из ежегодных форматов взаимодействия в рамках БРИКС, организация которого передается по эстафете от одной председательствующей страны к другой.

Цель конкурса — развитие системы независимого и многополярного сотрудничества, создание, совершенствование и внедрение новых технологий, опирающихся на уникальные потребности и возможности стран БРИКС, а также формирование пула лучших практик.

В 2024 году проекты на конкурс принимаются по 8 номинациям: «Технологии связи, неба и космоса»; «Искусственный интеллект и цифровые сервисы»; «Биотех и здоровье страны»; «Климатические и экологические технологии»; «Новая промышленность и энергетика»; «Когнитивные технологии и креативная экономика»; «Компетенции и развитие кадров»; «Платформы и сквозные решения для государственного и общественного управления».

Конкурс открыт для участников из стран БРИКС. К участию приглашаются коммерческие организации, государственное учреждения, органы власти и местного самоуправления, некоммерческие организации и объединения, физические лица государств — участников БРИКС. Участие в конкурсе бесплатное, каждый участник может подать заявку на представление не более пяти практик в разных номинациях.

Для участия необходимо зарегистрироваться и подать заявку до 31 июля 2024 г. на сайте конкурса BRICS Solutions Awards по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.