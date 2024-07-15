Организаторы экопроектов могут подать заявки на международную премию «ЭкоМир»
Организации и предприятия, которые ранее реализовали экологические проекты, могут подать заявки на участие в международной экологической премии «ЭкоМир». Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природных
ресурсов Нижегородской области.
15 мая этого стартовал ежегодный Международный экологический конкурс «ЭкоМир», проводимый Российской академией естественных наук с 2003 года. Экологические конкурсы имеют огромное значение для общественного признания достижений людей, коллективов компаний и организаций в сфере экологии.
В качестве соискателей премии могут выступать российские и зарубежные предприятия и организации, авторские коллективы, представители органов власти, общественные деятели и лица, непосредственно инициировавшие и реализовавшие проекты, программы и акции, направленные на сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.
Международная экологическая премия «ЭкоМир-2024» присуждается по 11 номинациям:
- экологическая политика и окружающая среда — разработка проектов
нормативно-правовых документов на государственном и региональном
уровнях, определяющих основные положения экологической политики,
разработка и реализация экологических программ, организация комплексного
мониторинга за состоянием окружающей среды, соблюдение
природоохранных мер.
- экология, защита прав граждан на благоприятную окружающую среду,
сохранение природного, исторического и культурного наследия территорий -
разработка и реализация проектов, направленных на создание благоприятной
и комфортной среды жизнедеятельности людей, сохранение уникальных
природных, исторических, культурных объектов территорий.
- экологическое образование, просвещение и культура — создание учебников,
учебных пособий, художественных произведений (в области литературы,
живописи, архитектуры, музыки, кино, театра), а также реализация проектов,
программ и акций, направленных на повышение уровня экологического
образования и экологической культуры населения.
- эколого-патриотическая деятельность, восстановление природно-
исторического наследия, создание туристско-экскурсионных программ и
проектов — разработка и реализация проектов, направленных на сохранение и
воссоздание природно-исторических и военно-исторических объектов,
мемориальных комплексов, музеев, создание туристских маршрутов
природного и историко-культурного наследия.
- молодежные программы, проекты в области экологии и охраны окружающей
природной среды (участники-молодые люди до 35 лет включительно) -
разработка программ и проектов использования инноваций и
информационных технологий для сохранения окружающей природной среды,
создания ресурсосберегающих технологий, восстановление ландшафтов,
благоустройства территорий и городов.
- ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии, переработка
отходов производства и потребления — реализация экологических разработок,
направленных на сохранение окружающей среды. Создание ресурсосберегающих и безотходных технологий, способствующих
рациональному природопользованию и уменьшающих или не оказывающих
негативного воздействия на окружающую среду.
- экологически безопасные товары и продукты питания — создание товаров, не
загрязняющих окружающую среду, и продуктов питания, безопасных для
здоровья человека.
- экология и здоровье человека — осуществление проектов, программ и акций,
направленных на практическое решение повышения качества окружающей
среды (воздух, почвы, водоемы, питьевая вода, продукты питания) и
позволяющих улучшить здоровье населения.
- сохранение биоразнообразия и природных ландшафтов — реализация
проектов, программ и акций, направленных на практическое сохранение и
восстановление ландшафтов и биоразнообразия (сохранение и
восстановление редких биологических видов в водных и наземных
экосистемах).
- экологически безопасные технологии и материалы в малоэтажном
строительстве, деревянном домостроении — разработка и внедрение
экологически безопасных технологий и материалов в малоэтажном
домостроении.
- ландшафтно-парковый дизайн, современные архитектурные решения и
пейзажная живопись — новые решения в архитектуре, достижения в пейзажной
живописи, проектировании, озеленении и благоустройстве территорий,
создание новых стандартов загородной жизни.
Отбор участников конкурса осуществляется на основе поданных заявок и документов, подтверждающих реализацию представленных проектов, программ, акций.
Ссылка для ознакомления с документами конкурса и оформления заявки.
Условия конкурса размещены на сайте. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить в оргкомитете: e-mail: prezidiumraen@yandex.ru; тел: 8 (495) 954-26-11; 8 (495) 954-73-05.