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Организаторы экопроектов могут подать заявки на международную премию «ЭкоМир»

Организации и предприятия, которые ранее реализовали экологические проекты, могут подать заявки на участие в международной экологической премии «ЭкоМир». Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

15 мая этого стартовал ежегодный Международный экологический конкурс «ЭкоМир», проводимый Российской академией естественных наук с 2003 года. Экологические конкурсы имеют огромное значение для общественного признания достижений людей, коллективов компаний и организаций в сфере экологии.

В качестве соискателей премии могут выступать российские и зарубежные предприятия и организации, авторские коллективы, представители органов власти, общественные деятели и лица, непосредственно инициировавшие и реализовавшие проекты, программы и акции, направленные на сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.

Международная экологическая премия «ЭкоМир-2024» присуждается по 11 номинациям:

экологическая политика и окружающая среда — разработка проектов

нормативно-правовых документов на государственном и региональном

уровнях, определяющих основные положения экологической политики,

разработка и реализация экологических программ, организация комплексного

мониторинга за состоянием окружающей среды, соблюдение

природоохранных мер.

экология, защита прав граждан на благоприятную окружающую среду,

сохранение природного, исторического и культурного наследия территорий -

разработка и реализация проектов, направленных на создание благоприятной

и комфортной среды жизнедеятельности людей, сохранение уникальных

природных, исторических, культурных объектов территорий.

экологическое образование, просвещение и культура — создание учебников,

учебных пособий, художественных произведений (в области литературы,

живописи, архитектуры, музыки, кино, театра), а также реализация проектов,

программ и акций, направленных на повышение уровня экологического

образования и экологической культуры населения.

эколого-патриотическая деятельность, восстановление природно-

исторического наследия, создание туристско-экскурсионных программ и

проектов — разработка и реализация проектов, направленных на сохранение и

воссоздание природно-исторических и военно-исторических объектов,

мемориальных комплексов, музеев, создание туристских маршрутов

природного и историко-культурного наследия.

молодежные программы, проекты в области экологии и охраны окружающей

природной среды (участники-молодые люди до 35 лет включительно) -

разработка программ и проектов использования инноваций и

информационных технологий для сохранения окружающей природной среды,

создания ресурсосберегающих технологий, восстановление ландшафтов,

благоустройства территорий и городов.

ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии, переработка

отходов производства и потребления — реализация экологических разработок,

направленных на сохранение окружающей среды. Создание ресурсосберегающих и безотходных технологий, способствующих

рациональному природопользованию и уменьшающих или не оказывающих

негативного воздействия на окружающую среду.

экологически безопасные товары и продукты питания — создание товаров, не

загрязняющих окружающую среду, и продуктов питания, безопасных для

здоровья человека.

экология и здоровье человека — осуществление проектов, программ и акций,

направленных на практическое решение повышения качества окружающей

среды (воздух, почвы, водоемы, питьевая вода, продукты питания) и

позволяющих улучшить здоровье населения.

сохранение биоразнообразия и природных ландшафтов — реализация

проектов, программ и акций, направленных на практическое сохранение и

восстановление ландшафтов и биоразнообразия (сохранение и

восстановление редких биологических видов в водных и наземных

экосистемах).

экологически безопасные технологии и материалы в малоэтажном

строительстве, деревянном домостроении — разработка и внедрение

экологически безопасных технологий и материалов в малоэтажном

домостроении.

ландшафтно-парковый дизайн, современные архитектурные решения и

пейзажная живопись — новые решения в архитектуре, достижения в пейзажной

живописи, проектировании, озеленении и благоустройстве территорий,

создание новых стандартов загородной жизни.

Отбор участников конкурса осуществляется на основе поданных заявок и документов, подтверждающих реализацию представленных проектов, программ, акций.

Ссылка для ознакомления с документами конкурса и оформления заявки.

Условия конкурса размещены на сайте. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить в оргкомитете: e-mail: prezidiumraen@yandex.ru; тел: 8 (495) 954-26-11; 8 (495) 954-73-05.