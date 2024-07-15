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Организаторы экопроектов могут подать заявки на международную премию «ЭкоМир»

Общество

Организации и предприятия, которые ранее реализовали экологические проекты, могут подать заявки на участие в международной экологической премии «ЭкоМир». Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природных
ресурсов Нижегородской области.

15 мая этого стартовал ежегодный Международный экологический конкурс «ЭкоМир», проводимый Российской академией естественных наук с 2003 года. Экологические конкурсы имеют огромное значение для общественного признания достижений людей, коллективов компаний и организаций в сфере экологии.

В качестве соискателей премии могут выступать российские и зарубежные предприятия и организации, авторские коллективы, представители органов власти, общественные деятели и лица, непосредственно инициировавшие и реализовавшие проекты, программы и акции, направленные на сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.

Международная экологическая премия «ЭкоМир-2024» присуждается по 11 номинациям:

  • экологическая политика и окружающая среда — разработка проектов
    нормативно-правовых документов на государственном и региональном
    уровнях, определяющих основные положения экологической политики,
    разработка и реализация экологических программ, организация комплексного
    мониторинга за состоянием окружающей среды, соблюдение
    природоохранных мер.
  • экология, защита прав граждан на благоприятную окружающую среду,
    сохранение природного, исторического и культурного наследия территорий -
    разработка и реализация проектов, направленных на создание благоприятной
    и комфортной среды жизнедеятельности людей, сохранение уникальных
    природных, исторических, культурных объектов территорий.
  • экологическое образование, просвещение и культура — создание учебников,
    учебных пособий, художественных произведений (в области литературы,
    живописи, архитектуры, музыки, кино, театра), а также реализация проектов,
    программ и акций, направленных на повышение уровня экологического
    образования и экологической культуры населения.
  • эколого-патриотическая деятельность, восстановление природно-
    исторического наследия, создание туристско-экскурсионных программ и
    проектов — разработка и реализация проектов, направленных на сохранение и
    воссоздание природно-исторических и военно-исторических объектов,
    мемориальных комплексов, музеев, создание туристских маршрутов
    природного и историко-культурного наследия.
  • молодежные программы, проекты в области экологии и охраны окружающей
    природной среды (участники-молодые люди до 35 лет включительно) -
    разработка программ и проектов использования инноваций и
    информационных технологий для сохранения окружающей природной среды,
    создания ресурсосберегающих технологий, восстановление ландшафтов,
    благоустройства территорий и городов.
  • ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии, переработка
    отходов производства и потребления — реализация экологических разработок,
    направленных на сохранение окружающей среды. Создание ресурсосберегающих и безотходных технологий, способствующих
    рациональному природопользованию и уменьшающих или не оказывающих
    негативного воздействия на окружающую среду.
  • экологически безопасные товары и продукты питания — создание товаров, не
    загрязняющих окружающую среду, и продуктов питания, безопасных для
    здоровья человека.
  • экология и здоровье человека — осуществление проектов, программ и акций,
    направленных на практическое решение повышения качества окружающей
    среды (воздух, почвы, водоемы, питьевая вода, продукты питания) и
    позволяющих улучшить здоровье населения.
  • сохранение биоразнообразия и природных ландшафтов — реализация
    проектов, программ и акций, направленных на практическое сохранение и
    восстановление ландшафтов и биоразнообразия (сохранение и
    восстановление редких биологических видов в водных и наземных
    экосистемах).
  • экологически безопасные технологии и материалы в малоэтажном
    строительстве, деревянном домостроении — разработка и внедрение
    экологически безопасных технологий и материалов в малоэтажном
    домостроении.
  • ландшафтно-парковый дизайн, современные архитектурные решения и
    пейзажная живопись — новые решения в архитектуре, достижения в пейзажной
    живописи, проектировании, озеленении и благоустройстве территорий,
    создание новых стандартов загородной жизни.

Отбор участников конкурса осуществляется на основе поданных заявок и документов, подтверждающих реализацию представленных проектов, программ, акций.

Ссылка для ознакомления с документами конкурса и оформления заявки.

Условия конкурса размещены на сайте. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить в оргкомитете: e-mail: prezidiumraen@yandex.ru; тел: 8 (495) 954-26-11; 8 (495) 954-73-05.