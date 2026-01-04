Организатор теракта в «Крокусе» перед атакой подсыпал подельникам наркотик

При этом он был единственным, у кого не обнаружили в крови наркотиков.

«Да потому что именно он и подсыпал мефедрон остальным троим в бутылки с водой и сказал им ее пить, в том числе непосредственно перед нападением на посетителей „Крокуса“ в Красногорске», — рассказал собеседник агентства.

22 марта 2024 года Шамсидин Фаридуни*, Далерджон Мирзоев*, Мухаммадсобир Файзов* и Саидакрами Муродали Рачабализода* совершили теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они открыли огонь по посетителям из автоматического оружия и устроили поджог.

В результате происшествия погибли 149 человек, один человек числится пропавшим без вести. После совершения теракта исполнители предприняли попытку скрыться в направлении Украины, однако были задержаны в Брянской области и доставлены в Москву.

Впоследствии были установлены и задержаны лица, причастные к организации нападения на концертный зал. Расследование в отношении двух предполагаемых организаторов и четырех участников террористической группировки продолжается.

Судебное разбирательство по данному уголовному делу проводится в закрытом режиме, без доступа средств массовой информации и широкой публики, ввиду соображений безопасности всех участников процесса.

*Признаны в России террористами и экстремистами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.