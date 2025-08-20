Оренбургская фабрика пуховых платков терроризирует бабушек и бизнесменов исками

Оренбургская фабрика пуховых платков терроризирует исками бизнесменов и бабушек в РФ. Фирма предъявляет миллионные иски за использование их названия «Оренбургский пуховой платок», сообщает Baza .

Предприятие получило право использовать это наименование. С 2016 года компания защищает его в суде. Завод подает иски к предпринимателям, если в названии их товара есть слова «Оренбург», «платок», «ажурная паутинка».

Оренбургская фабрика пуховых платков подает иски сразу на миллионы рублей. Например, есть дела, где предприятие требует от ИП компенсации 9 млн или 16 млн рублей. Суммарно было подано примерно 60 исков в РФ.

Чаще всего иски предприятие подает на мелких предпринимателей и самозанятых. Например, компания хотела взыскать миллион с пенсионерки и ее дочки, которая создала одностраничный сайт в интернете.

Суд уменьшил размер взыскания. И бабушку, и внучку обязали выплатить всего по 14,1 тыс. рублей.