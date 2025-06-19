Орехово-зуевский университет вошел в топ вузов страны по трудоустройству выпускников в сфере образования

Государственный гуманитарно-технологический университет в Орехово-Зуеве занял 11-е место по направлению «Образование» в первом Национальном рейтинге вузов по трудоустройству выпускников, подготовленном Минтрудом России. Рейтинг учитывает уровень занятости выпускников очной формы обучения и их среднюю зарплату через два года после окончания вуза, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Продуманная стратегия развития университета, авторитет старейшего и крупнейшего вуза Восточного Подмосковья, сочетание инновационных образовательных технологий с 85-летним опытом обучения высококвалифицированных педагогов обеспечивают высокое качество обучения, и, соответственно, востребованность наших выпускников и их профессиональные успехи», — подчеркнула Ректор ГГТУ Галина Скударёва

Основой успеха вузов Московской области в Правительстве региона видят в современной образовательной инфраструктуре, включаящей инновационные лаборатории.

Первый Национальный рейтинг вузов по трудоустройству выпускников составлен по поручению президента России на основе данных государственных информационных систем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев