сегодня в 21:03

Орехово-Зуевский округ представил опыт поддержки участников СВО на форуме в Подмосковье

Команда Орехово-Зуевского округа приняла участие во Всероссийском форуме «Большие решения малой родины», который прошел 5 и 6 декабря в Мастерской управления «Сенеж», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Форум объединил представителей более 700 муниципалитетов России. Первый заместитель главы Орехово-Зуевского округа Ирина Кузнецова рассказала о местных инициативах по адаптации и реабилитации участников СВО, а также о поддержке их семей.

Руслан Заголовацкий отметил, что опыт округа в этой сфере был отмечен на Всероссийской муниципальной премии «Служение». На мероприятии обсудили различные механизмы поддержки, включая социальные выплаты, психологическую помощь и образовательные программы.

Ирина Кузнецова подчеркнула, что обмен опытом с коллегами из других регионов позволил найти новые пути для сотрудничества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что прошедший в Красногорске форум муниципальных депутатов, который организовало областное отделение «Единой России», был важным и содержательным.

«Считаю важным заметить проведение с участием секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» (Владимира Якушева — ред.) большого мероприятия — форума муниципальных, региональных, федеральных представительных органов власти, наших депутатов. Считаю, что это было, Игорь Юрьевич (Брынцалов, секретарь регионального отделения ЕР, председатель Мособлдумы — ред.), очень важное содержательное мероприятие», — сказал Андрей Воробьев.