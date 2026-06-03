Орехово-Зуевский филиал Московского областного медицинского колледжа достойно представил округ

Орехово-Зуевский филиал Московского областного медицинского колледжа достойно представил Орехово-Зуевский округ на финальном этапе II Всероссийского конкурса среди медицинских и фармацевтических колледжей, сообщает пресс-служба заведения.

По итогам соревнований преподаватель колледжа Инна Александровна Назарова стала призером в номинации «Преподаватель года-2026», заняв 3 место.

Студентка Валерия Цивадзе показала блестящий результат в номинации «Студент года», завоевав диплом победителя II степени.

В торжественной церемонии награждения победителей конкурса принял участие министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, который провел открытый диалог с участниками конкурса. В ходе ответов на вопросы министр подчеркнул значимость среднего медицинского персонала в системе здравоохранения.

Особенно ценно, что достижения отмечены на всероссийском уровне, где собрались сильнейшие представители медицинских и фармацевтических образовательных организаций страны.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.