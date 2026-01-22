Орехово-Зуевская больница и ГГТУ заключили соглашение о партнерстве

Орехово-Зуевская больница и Государственный гуманитарно-технологический университет подписали соглашение о стратегическом партнерстве на 2026 год 20 января, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соглашение о стратегическом партнерстве между Орехово-Зуевской больницей и ГГТУ было подписано на торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам факультета сестринского дела.

Документ предусматривает совместную работу по подготовке новых специалистов для системы здравоохранения. Благодаря сотрудничеству студенты факультета сестринского дела смогут проходить практику в больнице и получать предложения о трудоустройстве после окончания учебы.

В настоящее время студенты-волонтеры уже помогают в больнице, проходят практику в стационарах и поликлиниках под руководством опытных наставников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022—2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200—250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.