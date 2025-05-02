«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе

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В Подмосковье и столице из-за заморозков действует «оранжевый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве его объявили с 21 часа 2 мая до 7 часов 3 мая из-за заморозков до минус 1 градуса, а в Подмосковье — до 7 часов 3 мая из-за заморозков до минус 3 градусов.

Еще в Московской области действует предыдущий, «желтый», уровень опасности погоды из-за сильного дождя и мокрого снега. Он объявлен до 10 часов 2 мая.

Также «оранжевый» уровень погодной опасности действует во всех областях ЦФО из-за низкой температуры и заморозков.

Предстоящей ночью в Московском регионе столбики термометров покажут 0 — плюс 2 градуса. Днем 3 мая будет тепло — от плюс 12 до плюс 14.