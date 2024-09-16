«Оранжевый» уровень опасности продлили в Московском регионе из-за риска пожаров

сегодня в 16:38

В Подмосковье и столице продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за высокого риска возникновения пожаров, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Он будет действовать до 21 часа 17 сентября.

Аналогичный уровень опасности погоды объявили практически на всей территории Центрального федерального округа, кроме Костромской области, где действует предыдущий, «желтый», уровень.

В ближайшие дни в регионе осадков не ожидается, температура будет в районе плюс 23 — плюс 26 градусов.