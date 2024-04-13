«Оранжевый» уровень опасности погоды продлили в Подмосковье из-за паводка

На территории Московской области действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за паводка. Его продлили до 21 часа 14 апреля, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Оранжевый» — это третий уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В ближайшие сутки прогнозируется выпадение осадков. Из-за этого в регионе возобновится рост уровня воды или увеличится его интенсивность с возможным достижением отметки «Высокое половодье». Это касается рек Протва у Вереи, Нерская у Куровского, Москва у деревни Барсуки, Лусянка у деревни Черники, Искона у деревни Новинки, Волошня у деревни Чертаново, Катыш у села Троицкое.

Подъем уровня воды на реках местами будет достигать до 0,3-0,1 м.