«Оранжевый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе из-за жары

сегодня в 09:29

В Подмосковье и столице будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары и высокого риска возникновения пожаров, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Из-за чрезвычайной пожароопасности (5 класс) он объявлен с 15 часов 15 сентября до 15 часов 17 сентября. Также он действует из-за аномально жаркой погоды до 11 часов 16 сентября. В регионе температура на 7 градусов превышает норму.

До 15 часов 15 сентября в столичном регионе еще действует предыдущий, «желтый», уровень погодной опасности из-за высокой вероятности пожаров (4 класс).

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тверской, Ярославской и Костромской областей, где действует «желтый» уровень.