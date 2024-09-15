Оранжерее усадьбы Покровское-Стрешнево в Москве вернули утраченный шпиль

сегодня в 14:23

Пятиметровый утраченный шпиль вернули на оранжерею столичной усадьбы Покровское-Стрешнево. Его вес составляет около 250 кг, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Оранжерея — уникальное сооружение, которое сохранилось с XVIII — начала XIX века», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

Вернуть оранжерее прежний вид удалось благодаря архивным материалам и фотографиям. В настоящее время специалисты проводят работы по восстановлению всего ансамбля усадьбы.

Для воссоздания шпиля был разработан индивидуальный проект. Затем элемент купола изготовили в специализированной мастерской. Из-за внушительных габаритов и веса конструкцию разделили на 4 части, а затем смонтировали по принципу пирамиды.

Дворянская усадьба расположена на северо-западе Москвы и является объектом культурного значения.