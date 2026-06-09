Орала, просила о помощи: женщина родила прямо на улице в Новосибирске
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Жительница дома на Вертковской улице в Новосибирске рассказала, что услышала за окном крики о помощи, а затем плач малыша, сообщает Mash Siberia.
Она отметила, что сначала женщина начала орать: «Помогите!».
«Я думаю: что такое? Может, ногу сломала», — добавила местная жительница.
По ее словам, прохожая родила на улице малыша. Очевидцы вызвали ей скорую помощь.
Других подробностей о происшествии нет.
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