Опыт школьных лесничеств представили на педагогической конференции в Ступине

Традиционно августовская педагогическая конференция открывает новый учебный год. Сотрудники Михневского районного детско-юношеского центра, совместно со старшим участковым лесничим Ступинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Фатимой Масиговой выступили с докладом по теме: «Школьное лесничество, как эффективная форма экологического образования в рамках сетевого взаимодействия». Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Благодаря сотрудничеству Ступинского филиала со школьными лесничествами, созданными на базе образовательных учреждений, лесничие передают все свои знания подрастающему поколению, стараются увлечь профессией, привить любовь к природе и науке.

Занятия формируют у учащихся активную жизненную позицию по отношению к экологическим проблемам, способствуют погружению в учебно-исследовательскую и практическую деятельность.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.