Опыт щелковских пожарных перенимают их иностранные коллеги

Щелковские огнеборцы поделились своим опытом с сотрудниками чрезвычайных ведомств Международной организации гражданской обороны, которые проходят обучение в Академии Государственной противопожарной службы МЧС России, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На базе универсального спортивного комплекса «Подмосковье» прошли учения щелковского местного пожарно-спасательного гарнизона. В рамках учений были отработаны навыки тушения пожара и эвакуации людей на объектах с массовым пребыванием. Кроме того, были изучены методы спасения звена газодымозащитной службы в условиях повышенной опасности для личного состава.

Наблюдатели, среди которых были профессиональные спасатели из Азербайджана, Камеруна, Ганы, Малайзии, Кыргызстана, Нигерии, Пакистана, Сенегала, Сербии и Туниса, отметили высокий уровень подготовки личного состава пожарно-спасательных подразделений и слаженность их действий.

«Суть метода спасения газодымозащитников, оказавшихся в особой опасности, заключается в расстановке приоритетов. Проведя разведку и руководствуясь алгоритмом поиска и спасения личного состава ГДЗС, определяются наиболее перспективное направление поиска. В данной ситуации основное усилие будет направлено на спасение звена, подавшего сигнал бедствия и связь с которым отсутствует», — пояснил руководитель учений, заместитель начальника 37 ПСЧ Константин Юрин.

Показанный разработанный алгоритм поиска и спасения звеньев газодымозащитной службы произвёл впечатление на представителей иностранных государств.

Международная организация гражданской обороны (МОГО) — это межправительственная организация, которая помогает государствам создавать структуры для защиты населения и имущества от бедствий. В МОГО входят 57 стран, включая Россию. Сотрудничество России и МОГО способствует становлению международных механизмов гуманитарного реагирования и систем защиты населения, а также реализации глобальной повестки дня в области устойчивого развития, усиливая международную кооперацию в готовности к современным вызовам и угрозам.

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