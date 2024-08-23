Опыт подмосковного лагеря по организации отдыха детей изучат в Узбекистане

В Московскую область для обмена опытом прибыла делегация из Узбекистана. В составе делегации, которая приехала в Подмосковье, представители хокимията Ташкентской области, директора местных школ, а также дошкольных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«В рамках рабочих встреч гости региона познакомились с жизнью подмосковного оздоровительного лагеря «Литвиново»: устоями, обычаями и традициями. Руководитель лагеря рассказал представителям другого государства о системе организации детского отдыха в регионе, о развлекательных и образовательных программах для детей, а также продемонстрировал инфраструктуру учреждения», — рассказали в ведомстве.

Делегатам организовали экскурсию по лагерю. Они посетили концертный и спортивный залы, бассейн, боулинг и корпуса, где познакомились и пообщались с ребятами, которые недавно заехали на новую смену. Гости поучаствовали в мастер-классах, и даже сыграли с детьми в волейбол и партию на бильярде.

Также делегация познакомилась с жизнью ребят в палаточном лагере, который принимает уже вторую смену отважных ребят, не боящихся полевых условий.

Визит гостей из солнечного Узбекистана совпал с государственным праздником — Днем Государственного флага Российской Федерации. Поэтому на торжественной линейке гости вместе с ребятами узнали об истории флага, спели патриотические песни подняли флаг и обменялись подарками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.