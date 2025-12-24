Опыт Подмосковья в образовании отметили на Всероссийском совещании

Всероссийское совещание региональных министров образования прошло с 22 по 24 декабря, где подвели итоги года и отметили достижения Московской области, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

С 22 по 24 декабря состоялось Всероссийское совещание региональных министров образования, организованное министерством просвещения Российской Федерации. На встрече обсудили итоги 2025 года, реализацию структурных мероприятий, вопросы государственной политики в сфере образования, безопасность интернета и планы на 2026 год.

Министр образования Московской области Ингрид Пильдес получила почетную грамоту за значительные заслуги в сфере образования. В 2025 году 669 выпускников школ Подмосковья сдали ЕГЭ на 100 баллов, двое из них получили максимальный результат по трем экзаменам, еще 29 стали двухсотбалльниками. На Всероссийской олимпиаде школьников регион занял второе место по количеству дипломов, завоевав 550 наград — на 109 больше, чем в прошлом году.

В этом учебном году в Подмосковье открыли более двух тысяч математических классов в 741 школе, где обучаются почти 50 тысяч детей. Ученики углубленно изучают математику, посещают кружки и участвуют в турнирах.

Также отметили систему воспитания Московской области. Благодарственное письмо вручили региональному координатору проекта «Навигаторы детства» Святославу Громову. В 2025 году в рамках проекта провели более 140 мероприятий, задействовали свыше 900 советников директора по воспитанию, охватив более 2,5 млн обучающихся. Проект «Орлята России» объединил 470 тысяч школьников и 30 тысяч дошкольников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.