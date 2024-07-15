Опубликованы кадры спасения собаки, которая двое суток выла на балконе в Москве

В Сети появились кадры спасения собаки, которая двое суток провела на балконе многоэтажки в Москве и громко выла. Видео опубликовала пресс-служба МЧС России.

Спасатели в альпинистском снаряжении пробрались на балкон, откуда забрали животное. Его аккуратно вызволили.

Сообщение поступило от жителей дома на улице Академика Бакулева. По их словам, на одном из балконов собака уже более двух суток сидела без еды и воды.

Сейчас собака находится в безопасности. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.