Опубликовано видео последствий сорванной высадки ВСУ на Кинбурнскую косу

сегодня в 13:10

На кадрах видно, как на берегу лежат тела бойцов ВСУ, а также их разбросанное снаряжение. Кроме того, можно увидеть лодку, на которой украинские боевики пытались десантироваться на побережье.

«Вот <…> на берегу лежат», — заявил на видео один из российских военнослужащих.

9 августа украинский десант предпринял попытку высадки на Кинбурнской косе в Херсонской области. Российские военнослужащие сорвали попытку ВСУ, уничтожив 12 боевиков и 3 лодки ВСУ.