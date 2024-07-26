Опубликовано новое видео теракта 11 сентября при обрушении башен-близнецов в США

Японский фотограф Кей Сугимото опубликовал на своем YouTube-канале видеозапись крушения башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке в результате теракта 11 сентября 2001 года.

На опубликованных кадрах видно, как после теракта два небоскреба горят, в небо поднимаются густые клубы дыма. Затем башни-близнецы по очереди падают.

Видео было снято на профессиональную камеру Sony VX2000 с телеконвертером с крыши дома № 64 по улице Сент-Маркс-Плейс.

11 сентября 2001 года боевики исламистской организации «Аль-Каида»* захватили 4 пассажирских самолета, два их которых были направлены на башни-близнецы на Манхэттене. В результате теракта погибли 2977 человек, еще 24 числятся пропавшими без вести.

Третье воздушное судно врезалось в здание Минобороны США, а четвертый самолет потерпел крушение в штате Пенсильвания. Все 19 террористов-смертников погибли.

*Террористические организации, запрещенные на территории России.